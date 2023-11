Venezuela: Usa pronti a rimettere sanzioni se non si riabilitano "tutti" i candidati alle presidenziali (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutto questo, il sistema di potere creato attorno al potere, non dà segnali immediati di potersi sfaldare anche se, avvertono gli analisti, sotto traccia il chavismo è attraversato da diverse tensioni. Quella più importante, spiega Rios, “si è avuta a inizio anno, con l’uscita dell’allora ministro del Petrolio, Tareck el Aissami”, estromesso nel pieno di indagini su fatti di corruzione. Un funzionario che “maneggiava molte risorse finanziarie e operative, che ad oggi ancora non si sa dove si trova”. Episodi anche importanti cui il governo riesce a “sopravvivere” anche grazie a un meccanismo che Rios definisce di “reciproca distruzione assicurata”. I principali protagonisti della scena politica - , Maduro, il ‘numero due’, Diosdado Cabello, con la sua ascendenza sulle Forze Armate, la vice presidente Delcy Rodriguez o il fratello, presidente del parlamento Jorge - sono tutti dotati di un peso specifico tale che “se cade uno, si distrugge tutto l’impianto, e nessuno di loro, da solo sopravvive”. Un governo tenuto dunque assieme dalla “necessità di sopravvivenza”. (segue) (Vec)