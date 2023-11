Venezuela: Usa pronti a rimettere sanzioni se non si riabilitano "tutti" i candidati alle presidenziali (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicolas Maduro, osserva Trepiccione, “mantiene una super-ledership all’interno del governo, ma sotto traccia ci sono molte divisioni. Ci sono lotte di potere, e contese intestine come in tutti gli scenari politici. Al momento il presidente riesce, soprattutto all’interno del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) a rendere poco visibili queste dinamiche”. Al momento Maduro è ancora il “centro di gravità”, ma con una quota di consenso popolare stimata tra il 15 e il 20 per cento, “questa nuova opportunità di partecipazione popolare e di ritorno alla politica promossa dalle primarie potrebbe creare un effetto valanga trascinando con se il governo”. Acevedo parla di un “forte malcontento” nella base del chavismo, tale da intaccare quello zoccolo duro “che un tempo garantiva non la maggioranza dei voti, ma più grande, robusta e organizzata minoranza del Paese”. Studi privati, osserva la giornalista, dicono che lo stesso Maduro potrebbe perdere la leadership, nel caso il Psuv decidesse di ricorrere a primarie interne. “Ma a differenza delle opposizioni, il governo mostra una capacità molto marcata di resilienza, di compattarsi in momenti di crisi”. Lungi dall’aver prodotto “conseguenze devastanti”, l’allontanamento di El Aissami sembra “essere stato speso per un riequilibrio dei poteri, con un rinnovato ruolo di influenza di Maduro e del suo gruppo”. Una compattezza che per il momento non sembra poter essere insidiata dalle opposizioni, “che hanno da poco intrapreso un cammino di riorganizzazione interna”. (Vec)