Imprese: Leonardo protagonista al summit annuale della International Counter Ransomware Initiative

- Leonardo ha partecipato al terzo summit annuale dell’Iniziativa internazionale per il contrasto ai ransomware (Cri), piattaforma nata tre anni fa sotto l’egida della Casa Bianca, che ha avuto luogo a Washington dal 31 ottobre al primo novembre. I cinquanta membri della piattaforma, 48 Paesi da tutto il mondo ai quali si aggiungono Unione europea ed Interpol, hanno firmato una dichiarazione congiunta durante il summit, ribadendo l’impegno a costruire una resilienza collettiva al ransomware (collaborando per ridurne la redditività, perseguendo gli attori responsabili e combattendo i finanziamenti illeciti che ne sostengono l’ecosistema) e a lavorare con il settore privato per difendersi al meglio da questi attacchi. L’iniziativa è nata dopo l’attacco ransomware del 2021 al Colonial Pipeline, che ha bloccato il più grande oleodotto della costa Est degli Stati Uniti e causato l’interruzione del trasporto di oltre 378 milioni di litri di carburante. L’attacco ha costretto 17 Stati Usa a dichiarare una emergenza, pagando un totale di cinque milioni di dollari per poter tornare all’operatività dell’infrastruttura. (segue) (Was)