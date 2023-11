Imprese: Leonardo protagonista al summit annuale della International Counter Ransomware Initiative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll ransomware (programma informatico malevolo che “infetta” un dispositivo digitale, bloccando l'accesso a tutti o ad alcuni dei suoi contenuti per poi chiedere un riscatto da pagare per liberarli) è una minaccia costante e concreta negli Stati Uniti. Gli Usa, ha dichiarato Anne Neuberger, vice consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca per le tecnologie informatiche ed emergenti, sono obiettivo del 46 per cento di questo tipo di attacchi a livello mondiale. Il ransomware è però un pericolo globale. L’Autorità europea per la cyber sicurezza (Enisa) ha stimato che il ransomware, con oltre 10 terabyte di dati rubati ogni mese, è una delle maggiori minacce informatiche nell'Ue, seguita da malware, social engineering, furti di dati, attacchi Ddos, disinformazione e attacchi alle catene di approvvigionamento. Per questo motivo, al summit hanno partecipato anche selezionate aziende multinazionali leader nel settore della sicurezza cyber, come Leonardo. Aldo Sebastiani, responsabile del Centro di eccellenza di Leonardo per la sicurezza cyber, ha ribadito nel suo intervento l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato in uno scenario in cui la minaccia è ibrida e il ransomware è in aumento. Tra istituzioni, ricerca e industria, ha spiegato, è necessaria una “sinergia continua”. (segue) (Was)