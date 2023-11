Imprese: Leonardo protagonista al summit annuale della International Counter Ransomware Initiative (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il terzo summit annuale, i membri del Cri hanno anche concordato lo sviluppo della prima dichiarazione politica congiunta dell’iniziativa, affermando che i governi dei singoli Paesi non dovrebbero accettare il pagamento del riscatto. Cri propone anche di creare una sorta di lista nera delle principali organizzazioni coinvolte nel ransomware, stilata dal dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e condivisa con tutti i Paesi membri. Collaborazione, dunque, ma non solo per la condivisione delle informazioni: la Cri si è impegnata ad assistere qualsiasi Paese membro nella risposta agli incidenti in caso i loro settori governativi o strategici fossero colpiti da un attacco ransomware. La collaborazione deve riguardare anche lo sfruttamento delle nuove tecnologie, tra cui l'intelligenza artificiale, che rappresentano al contempo un'enorme opportunità e una minaccia. Ecco perché al summit i membri del Cri hanno deciso di lanciare un progetto per utilizzare l'Ia per contrastare il ransomware. "Per far fronte alle minacce ibride nel settore della cybersecurity, comprese le minacce ransomware, è essenziale sviluppare capacità basate su tecnologie come il supercalcolo e l'intelligenza artificiale, che consentono di elaborare modelli predittivi per la prevenzione degli attacchi informatici: anche le capacità di rilevamento e risposta agli attacchi devono essere rafforzate sfruttando queste tecnologie, per fare leva su hyper-automation e soluzioni evolute di recovery anti-ransomware", ha spiegato Sebastiani. (Was)