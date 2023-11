Germania: ministra Interno, situazione di pericolo astratto sempre più accentuato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania si trova in “una situazione di pericolo astratto sempre più accentuato” a seguito del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. È quanto dichiarato dalla ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. L'esponente del governo federale ha aggiunto che le autorità non mantengono sotto osservazione soltanto i mercati di Natale, ma “tutti gli eventi di alto profilo”. Il livello di protezione è stato innalzato “ovunque”, ha infine affermato Faeser. (Geb)