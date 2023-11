Grecia: Mitsotakis partecipa a inaugurazione impianto trattamento rifiuti nel Peloponneso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Grecia ha partecipato all’inaugurazione di un nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti nel villaggio di Paleochori, nel Peloponneso. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Il premier ha visitato la struttura ed è stato informato sulle sue capacità, che secondo quanto riferito la rendono la più avanzata del Paese. “Le montagne di rifiuti che minacciano la salute pubblica saranno un ricordo del passato", ha affermato Mitsotakis. “Il nuovo impianto offrirà energia pulita ed economica, creando allo stesso tempo nuovi mercati per i materiali riciclabili e per il combustibile secondario", ha aggiunto il capo del governo di Atene, precisando che la produzione di energia verde della struttura equivale al fabbisogno energetico di circa 6 mila famiglie, con una riduzione allo stesso tempo delle emissioni di monossido di carbonio di 24 mila tonnellate. Mitsotakis ha spiegato che per costruire l’impianto a Paleochori sono stati creati 800 posti di lavoro, mentre per gestirlo e mantenerlo ne sono necessari più di 200. La struttura può gestire 105 mila tonnellate all'anno, accogliendo rifiuti dalle regioni di Arcadia, Argolida e Corinzia. (Gra)