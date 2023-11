© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi del gruppo Tim nel terzo trimestre sono pari a 4,1 miliardi di euro, in crescita del 3,7 per cento su base annua. Lo rende noto Tim, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato all’unanimità dei presenti l’informativa finanziaria al 30 settembre 2023. Il margine operativo lordo (Ebitda) di gruppo si attesta a 1,7 miliardi di euro, in aumento del 6,5 per cento su base annua. (Rin)