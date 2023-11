Roma: passa estate ma non movida in centro, minimarket a minimo storico ma pochi controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È passata l’estate, le giornate si sono fatte più corte e fredde ma nei rioni principali della città non calano, anzi si intensificano, i fenomeni di mala movida. Nelle piazze di Trastevere, gruppi di ragazzini, non ancora maggiorenni, fino a notte fonda bivaccano tra le strade e davanti ai locali dove si vendono cocktail a prezzi stracciati, anche a chi non ha ancora compiuto 18 anni. "Da settembre a oggi abbiamo avuto quattro assalti a condomini e altrettanti portoni sfondati, con tentativi di entrare negli appartamenti”, racconta Simonetta Marcellini del Comitato Emergenza Trastevere. Al Rione Monti dalle piazze gli schiamazzi ormai hanno colonizzato le terrazze. “Da un po’ di tempo sulle terrazze degli appartamenti all'ultimo piano le persone organizzano feste, con musica e schiamazzi che vanno avanti fino alle 3 del mattino”, spiega il presidente del comitato Rione Monti, Nicola Barone. Non va meglio all'Esquilino dove i cocci delle bottiglie abbandonate in terra stanno diventando sempre più spesso arma per regolare i conti tra sbandati. “Molte attività commerciali abbandonano l'immondizia per strada senza curarsi che tra i rifiuti ci sono cocci di vetro, che spesso vengono utilizzati dagli sbandati ubriachi", racconta la vicepresidente del comitato Rinascita Esquilino Alexia Sasson. (segue) (Rer)