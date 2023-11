Roma: passa estate ma non movida in centro, minimarket a minimo storico ma pochi controlli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto questo nonostante i minimarket siano al minimo storico nell'area del sito Unesco, come chiarisce il presidente della commissione Commercio di Roma, Andrea Alemanni del Partito democratico, interpellato da "Agenzia Nova". "Prima dell'entrata in vigore della delibera con cui abbiamo confermato il blocco di nuove licenze di vicinato, quelle normalmente richieste dai minimarket, e abbiamo imposto criteri stringenti per chi è già titolare di questa licenza nel sito Unesco ma vuole trasferirsi, registravamo svariate centinaia di spostamenti ogni anno - ha detto Alemanni -. Tra i primi di giugno e i primi di novembre, in circa sei mesi, invece, abbiamo registrato soltanto 9 trasferimenti. In passato approfittando di locali molto piccoli e disponibili al centro, i titolari di queste licenze inseguivano, di anno in anno, le aree più appetibili per flussi e passaggi. Il numero totale dei minimarket, circa 2.500 licenze, non è cambiato perché abbiamo confermato il blocco per le nuove aperture ma i vincoli sull'ampiezza dei locali e sui servizi igienici hanno praticamente azzerato i trasferimenti. Con la delibera, a maggio scorso, abbiamo salvato il centro storico da una invasione dei minimarket perché scadeva il blocco sulle nuove aperture e abbiamo fatto in modo, dopo aver analizzato il mercato, di scoraggiare gli spostamenti". (segue) (Rer)