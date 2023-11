Roma: passa estate ma non movida in centro, minimarket a minimo storico ma pochi controlli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto però, secondo residenti e commercianti, è nei minimarket che i giovani acquistano notevoli quantitativi di alcol da consumare in strada. "Alcuni vendono bottiglie di birra a ragazzi di 16 o 17 anni che poi le lasciano a terra”, racconta una dipendente del pub “Ma che siete venuti a fà”, in via Benedetta a Trastevere. "Non è solo una questione di decoro, i ragazzi sono belli aggressivi - aggiunge - io abito in via della Scala e la sera mi faccio accompagnare perché non sono tranquilla". Al Rione Monti i rumori molesti, poi, arrivano direttamente da bar e pub. “Tanti hanno gli altoparlanti e diffondono da lì la musica ad alto volume", racconta Barone. Tra le strade e i condomini del quartiere Esquilino a spaventare i residenti sono le risse notturne. "I commercianti lasciano i sacchi dell'immondizia per le strade. I netturbini dovrebbero ritirare la spazzatura entro le 6 del mattino, ma è difficile che questo avvenga. Allora arrivano i topi e i gabbiani, la sporcizia si disperde e di notte è alla merce degli sbandati", racconta Claudio, un uomo sulla cinquantina che abita nel quadrante. " (segue) (Rer)