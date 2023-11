Tim: indebitamento finanziario netto sale a 26,3 miliardi di euro al 30 settembre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indebitamento finanziario netto di Tim al 30 settembre 2023 è pari a 26,3 miliardi di euro, in aumento di 0,2 miliardi di euro rispetto al 30 giugno. Lo rende noto Tim, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato all’unanimità dei presenti l’informativa finanziaria al 30 settembre 2023. L’indebitamento finanziario netto after lease si attesta a 21,2 miliardi di euro, in aumento di 0,4 miliardi di euro rispetto al 30 giugno 2023. (Rin)