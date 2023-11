Incidente cisterna: Lucente, auguro pronta guarigione agli operatori coinvolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguro una pronta guarigione agli operatori del terminal ferroviario di smistamento merci di Segrate, colpiti da una perdita di materiale tossico fuoriuscito da una cisterna mentre stavano svolgendo il loro lavoro". Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, in seguito all'incidente che è avvenuto questa mattina a Segrate e che ha coinvolto 25 operai trasportati in diversi ospedali di Milano e provincia. "Ringrazio - ha aggiunto Lucente - i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, gli agenti della Polizia Ferroviaria e tutti gli operatori sanitari intervenuti. Ancora una volta la macchina del soccorso si è attivata prontamente, dimostrando la competenza e la professionalità di donne e uomini al servizio della collettività". (Com)