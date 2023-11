Olimpiadi 2026: Ruffino (Az), ci aspettavamo maggiore chiarezza da governo su ipotesi Cesana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci aspettavamo qualche parola di chiarezza dal ministro Abodi sulla pista che ospiterà le gare di bob alle Olimpiadi invernali 2026, in particolare sulla soluzione Cesana. Lo ha affermato in una nota stampa la deputata Torinese di Azione Daniela Ruffino. "Tocca invece aspettare ancora, con l'unica rassicurazione che la delocalizzazione all'estero è una soluzione estrema. E allora il governo garantisca il massimo impegno nel sostenere il rilancio di Cesana. C'è un problema di coperture economiche e c'è un problema di scadenze da rispettare, ma confidiamo nella possibilità di rimettere in moto la straordinaria esperienza di Torino 2006. Sarebbe un peccato ospitare i giochi in Italia e dover fare gare all'estero", ha concluso. (Rpi)