Rifiuti: Sabatini (Fd'I Lazio) abrogazione legge Egato, al via nuovo percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Rocca "sta programmando con serietà e responsabilità il nuovo piano dei rifiuti e la prima pietra è stata posta oggi, con l'approvazione da parte del Consiglio regionale della proposta di legge sull'abrogazione degli Egato, gli Enti di governo di ambito territoriale, che rappresentano il simbolo del fallimento della precedente giunta Zingaretti". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini. "Una Giunta che . aggiunge - diversamente da ciò che hanno sostenuto in aula i colleghi dell'opposizione, ha perso nove anni, due dei quali passati a discutere proprio degli Egato, senza risolvere nulla e lasciando i territori del Lazio sprovvisti di impianti per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Oggi c'è un'amministrazione regionale che finalmente è decisa a cambiare passo, Come è infatti specificato nelle nuove linee guida, l'obiettivo è conseguire l'autosufficienza dei territori regionali attraverso una gestione integrata, prevedendo nuovi indirizzi specifici, risolvendo così anche l'anomalia che ha portato Viterbo a diventare la discarica del Lazio, essendo l'unica ad essere dotata di impianti per chiudere il ciclo. Un'autosufficienza che non può certo tradursi nella costituzione di carrozzoni dispendiosi come gli Egato, che rischiano di complicare il già delicato ambito delle competenze, vanificando la necessità di una semplificazione dei ruoli e delle funzioni in campo decisionale. Ringrazio l'assessore Fabrizio Ghera per aver iniziato un importante lavoro di programmazione e pianificazione, fissando gli obiettivi che la Giunta Rocca con il nuovo piano intende conseguire, e avviando un proficuo confronto con il Consiglio regionale. Confronto che naturalmente vedrà anche il coinvolgimento delle opposizioni, come è sempre avvenuto in questi primi otto mesi di governo del centrodestra, fermo restando che questa maggioranza andrà comunque avanti nel rispetto della fiducia ottenuta dagli elettori e decisa a non far passare un'altra legislatura senza dare soluzioni", conclude Sabatini.(Com)