Usa-Cina: Biden e Xi annunceranno ripresa delle comunicazioni militari la prossima settimana

- I presidenti di Stati Uniti e Cina, Joe Biden e Xi Jinping, annunceranno la ripresa delle comunicazioni militari bilaterali, in occasione dell’incontro che stanno organizzando a margine del summit della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), in programma a San Francisco per la prossima settimana. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che l’amministrazione Biden intende “stabilizzare” il rapporto bilaterale con la Cina, minimizzando il rischio relativo ad incomprensioni che potrebbero generare una escalation tra i due Paesi. Le autorità di Pechino hanno sospeso i canali di comunicazione militari bilaterali lo scorso anno, in protesta contro la visita a Taiwan di Nancy Pelosi, che all’epoca era presidente della Camera dei rappresentanti. Allo stato attuale, nessuno dei due Paesi ha annunciato la data di un bilaterale tra Biden e Xi, e quest’ultimo deve ancora confermare ufficialmente la sua partecipazione al summit. (Was)