Ambiente: associazioni riciclo, puntare su concorrenza per pieno sviluppo settore

- Promuovere in modo organico e strutturale la competitività dell’industria del riciclo e rimuovere le misure protezionistiche che vietano o complicano l’esportazione di rifiuti non pericolosi che sarebbero invece valorizzabili e che costituiscono uno dei pilastri del recupero in Italia, settore in cui il nostro Paese rappresenta un’eccellenza e che lo colloca tra i leader su scala internazionale. E’ la priorità strategica evidenziata da Assofermet, Assorimap e Unirima - le tre associazioni nazionali del riciclo di metalli ferrosi e non ferrosi, plastica e carta - nel corso dell’evento "La sostenibilità dell’industria italiana del riciclo meccanico di rifiuti composti da metalli, plastica e carta di fronte ai nuovi protezionismi e alle sfide dei mercati internazionali", svoltosi a Rimini durante la 26esima edizione di Ecomondo. Nel corso dei lavori sono intervenuti, tra gli altri, Mattia Pellegrini (capo unità della direzione generale dell'Ambiente - Economia circolare - Da Rifiuti a Risorse), Patty L’Abbate, vicepresidente della commissione Ambiente Camera dei deputati, e Silvia Serranti, professore ordinario di Ingegneria delle Materie Prime - Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e dell'Ambiente presso la Sapienza di Roma. Unirima, Assorimap e Assofermet - si legge in una nota - hanno ribadito la necessità di un maggior impegno a tutela della concorrenza e a favore della circolarità della materia prima secondaria prodotta in Italia. Il comparto del recupero necessita, infatti, di strumenti che permettano di collocare a pieno titolo il materiale recuperato nei processi industriali interni: sarà così il mercato a ridefinire autonomamente le dinamiche all’export. "La semplificazione delle norme e lo stimolo a una maggiore concorrenza costituiscono le priorità su cui insistere per far sprigionare al settore del riciclo tutte le potenzialità di cui dispone. Occorre che il legislatore rivolga maggiore attenzione a implementare tutti quei meccanismi finalizzati a rafforzare la competitività. Forzare un mercato, inibendo la sua autonomia basata sull’equilibrio tra domanda e offerta, scoraggiando le esportazioni, creerà forti scompensi e un indebolimento del settore del recupero, di cui l’Italia è paese leader. Proprio le esportazioni hanno registrato un sostanziale raddoppio nel corso del 2023, che hanno trainato il comparto", commenta Francesco Sicilia, direttore generale di Unirima. (segue) (Com)