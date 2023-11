Ambiente: associazioni riciclo, puntare su concorrenza per pieno sviluppo settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La produzione asiatica di polimeri vergini low cost ha invaso il mercato europeo, rendendo ancora più urgente dotare il settore del riciclo di reale competitività, eliminando lacci e freni che imbrigliano il comparto. Per ogni tonnellata di materia plastica riciclata si risparmiano 1,9 tonnellate di petrolio, si riducono le emissioni di Co2 di 1,4 di tonnellate, nonché quantità ingenti di energia elettrica. Per valorizzare il settore occorrono provvedimenti finalizzati all'apertura reale del mercato del riciclato con previsioni, in particolare di contenuto minimo obbligatorio, non solo per gli imballaggi ma anche per i beni di largo consumo. Sono inoltre necessari provvedimenti agevolativi per un comparto che deve essere rilanciato in linea con gli obiettivi europei”, spiega Walter Regis, presidente di Assorimap. "Siamo da sempre, per Dna, i primi sostenitori della politica di sostenibilità ambientale ma la decarbonizzazione non può avvenire con una scelta protezionistica di chiusura dell’export. Vanno invece adottate politiche che promuovano la richiesta di prodotti riciclati da parte degli individui, elevando la consapevolezza nella scelta dei prodotti. Una scelta potrebbe essere l’inserimento di tassi minimi di contenuto di materiale riciclato, o l’abbinamento di una percentuale di Iva più bassa per prodotti di questo tipo. A livello comunitario sarebbe invece essenziale che il legislatore incentivasse le politiche di supporto alla circolarità, magari riconoscendo 'carbon credits', quando si sostituisce la materia prima con materiale riciclato. Crediamo anche che vadano implementati con urgenza i criteri di Eow per le filiere che ancora attendono di essere regolamentate e che hanno tutte le carte in regola per accedervi. Pensare di realizzare la transizione ecologica creando un captive market non è un’opzione", aggiunge Cinzia Vezzosi, vicepresidente di Assofermet ed Euric. (Com)