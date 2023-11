Medio Oriente: Usa, valico di Rafah rimane chiuso per rischi alla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valico di Rafah, in Egitto, rimane chiuso, a causa della situazione relativa alla sicurezza nella zona. Lo ha detto il vice portavoce del dipartimento di Stato Usa, Vedant Patel, durante un briefing con la stampa. “Stiamo continuando a lavorare con i nostri partner in Israele e in Egitto per garantire il passaggio dei cittadini Usa intenzionati a lasciare la striscia di Gaza: la situazione rimane molto fluida, ma al momento il valico è ancora chiuso”, ha detto. (Was)