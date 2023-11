Tim: ricavi totali e margine operativo lordo domestici in crescita per secondo trimestre consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi totali e il margine operativo lordo (Ebitda) domestici di Tim sono in crescita per il secondo trimestre consecutivo, rispettivamente a 3 miliardi di euro (+2,2 per cento su base annua) e a 1,1 miliardi (+3,6 per cento su base annua) nel terzo trimestre 2023. Lo rende noto Tim, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato all’unanimità dei presenti l’informativa finanziaria al 30 settembre 2023. È stato raggiunto il 77 per cento del target di contenimento dei costi domestici per l’intero 2023. (Rin)