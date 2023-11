Governo: De Cristofaro (Avs), Autonomia e premierato spaccano l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autonomia differenziata e il premierato "sono due proposte che spaccano il Paese. La prima aumenta le diseguaglianze territoriali e umilia il Mezzogiorno, la seconda indebolisce la figura e il ruolo di garante della Carta costituzionale del presidente della Repubblica e svuota il ruolo del Parlamento. Fratelli d'Italia ha dubbi sull'Autonomia e la Lega sul premierato e allora via allo scambio. A te la divisione dell'Italia e a me l'elezione diretta del presidente del Consiglio. Due rilevantissime questioni per il Paese, vengono trattate neanche fossimo al mercato delle vacche. Non siamo disponibili a scassare l'Italia. L'iniziativa del governo è sbagliata e per contrastarla è necessario che si costruisca un fronte ampio in Parlamento e nel Paese". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra del Senato, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama. (Rin)