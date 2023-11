Veneto: De Berti, al lavoro per mettere in sicurezza Gardesana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Veneto ha annunciato di essere al lavoro per mettere in sicurezza la strada regionale 249 Gardesana Orientale chiusa per frana. "Abbiamo fatto un incontro con il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il presidente della provincia di Verona, Flavio Massimo Pasini, il vicesindaco del comune di Malcesine, Livio Concini, e il sindaco di Nago-Torbole, Gianni Morandi - ha dichiarato Elisa De Berti, vicepresidente della regione Veneto e assessore regionale alle Infrastrutture ed ai Trasporti -. É stato confermato che la ditta é già al lavoro per ripristinare le condizioni della strada e riaprirla alla circolazione. Se condizioni meteo saranno favorevoli, lunedì 13 novembre sarà già possibile transitare sull'asse stradale. Di comune accordo i due Presidenti di Provincia e la sottoscritta hanno dato mandato ai tecnici affinché facciano approfondimenti su eventuali ulteriori interventi di messa in sicurezza della frana". La parte di strada chiusa riguarda il collegamento lungo il Lago di Garda tra Malcesine, in provincia di Verona, e Torbole, località Tempesta, in provincia di Trento, dal chilometro 94 al chilometro 95. (Rev)