Piemonte: Cirio, riconoscimento 'Gianduiotto Igp' portato ad attenzione Commissione Europea

- Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha portato all'attenzione del Commissario europeo per l'Agricoltura, Janusz Wojciechowski, la questione del riconoscimento della denominazione del 'Gianduiotto Piemonte Igp' dopo le polemiche con la Svizzera con il blocco della pratica da parte di Lindt. Il commissario Wojciechowski ha ringraziato la Regione per aver segnalato questa problematica e ha assicurato che nel rispetto delle regole Europee in tema di tutela delle denominazioni farà tutto ciò che è in suo potere per difendere il legame tra i marchi dei prodotti e la loro città o Regione d'origine. "Il riconoscimento Igp non vuole essere un marchio commerciale - ha affermato Cirio -, ma uno strumento per garantire questa eccellenza dolciaria come patrimonio comune di tutto il Piemonte e dei cioccolatieri che vorranno seguire la ricetta autentica", ha concluso. (Rpi)