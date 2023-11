Tim: risultati gruppo e domestici dei nove mesi in linea con obiettivi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati di gruppo e domestici di Tim dei primi nove mesi sono pienamente in linea con i target 2023. Lo rende noto Tim, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato all’unanimità dei presenti l’informativa finanziaria al 30 settembre 2023. Tim Consumer ha registrato ricavi totali e ricavi da servizi in calo rispettivamente del 3,8 e del 3,4 per cento su base annua nel terzo trimestre, con un miglioramento rispetto ai trimestri precedenti. Tim Enterprise ha registrato ricavi totali e ricavi da servizi in aumento rispettivamente del 4,8 e del 4,2 per cento su base annua nel terzo trimestre, con un miglioramento rispetto ai trimestri precedenti. (Rin)