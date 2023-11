Veneto: assessore Lavoro, terminata con grande successo cessione sito Safilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È terminata con grande successo la cessione del sito Safilo. Lo ha sottolineato Elena Donazzan, assessore regionale veneta al Lavoro, istruzione e Formazione, in occasione della riunione, al municipio di Longarone del Comitato Socio - istituzionale relativo caso sollevato dalla dismissione del sito di Longarone da parte di Safilo. "Oggi registriamo un successo che è frutto dell'applicazione di un modello regionale di gestione delle crisi - ha affermato Donazzan -. Il risultato, che vede la prosecuzione dell'attività industriale dei due rami di azienda ex Safilo presso i subentranti Thelios e Innovatek e la salvaguardia dell'intera occupazione, è frutto di un grosso impegno da parte di tutti. Come Regione, abbiamo preso in carico il caso con l'Unità di crisi aziendali fin dai primi mesi dell'anno, quando Safilo ha annunciato di voler dismettere lo stabilimento. Con i sindacati e le istituzioni locali abbiamo provato a far ritirare questa decisione, poi abbiamo avviato con tutte le Parti un lungo lavoro per ricercare alternative alla chiusura. Sono 19 gli incontri ufficiali realizzati in questi mesi in sede istituzionale a cui si aggiunge un lavoro intenso di confronto e approfondimento. Oggi - ha concluso Donazzan - si conclude l'attività di questo comitato istituzionale. L'impegno della Regione continua, perché anche le buone soluzioni hanno necessità di manutenzione e insieme alle parti sindacali siamo impegnati in attività di supporto e al monitoraggio all'attuazione dei piani industriali dei subentranti". (Rev)