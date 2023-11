Germania: rapporto Svr, scarsa crescita rischia di diventare permanente e aggravarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scarsa crescita in Germania rischia di diventare permanente e aggravarsi a causa dell'invecchiamento della popolazione e degli investimenti insufficienti. È quanto si legge nel rapporto del Consiglio degli esperti per l’analisi degli sviluppi macroeconomici tedesco (Svr), presentato oggi a Berlino. Noto come i “Cinque saggi” dal numero dei componenti, lo Svr è il gruppo di economisti tedeschi che dal 1963 esercita funzioni consultive per il governo federale. Secondo l'Svr, il potenziale di crescita della Germania nei prossimi dieci anni scenderà a “poco meno dello 0,4 epr cento” all'anno, toccando il minimo storico. Per Veronika Grimm dell'Svr, al fine di migliorare le prospettive di crescita sono necessarie “decisioni tempestive di politica economica”. Come nota il quotidiano “Frankfurter Allgemine Zeitung”, negli ultimi cinque anni, il margine di crescita della Germania è stato nettamente inferiore all’1 per cento. Prima della riunificazione de Paese, il dato era pari a circa il 2,4 per cento annuo, tra il 2000 e il 2019 la media era dell’1,4 per cento. Secondo l'Svr, è “particolarmente importante e impegnativo” ampliare le possibilità di crescita per affrontare la transizione ecologica e digitale. Intanto, le difficili prospettive di crescita nel medio periodo sono dovute soprattutto al fatto che la generazione dei “baby boomer” va sempre più in pensione. Allo stesso tempo, i tedeschi lavorano “in media sempre meno ogni anno”. Aumento della produttività così incremento e grado modernità dello stock di capitale sono in declino da decenni. (segue) (Geb)