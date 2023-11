Germania: rapporto Svr, scarsa crescita rischia di diventare permanente e aggravarsi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la ripresa, l'Svr chiede maggiori incentivi per l'assunzione e un più semplice ingresso nel mercato del lavoro. Gli investimenti e le innovazioni dovrebbero essere incoraggiati attraverso la tassazione e mediante la riduzione della burocrazia. In questo contesto, l'Svr prevede una contrazione del Pil dello 0,4 per cento nel 2023 e una crescita “lenta con significativi rischi al ribasso” dello 0,7 per cento nel 2024. Il governo federale si troverà quindi a far fronte a entrate fiscali inferiori rispetto alle stime e a un sottofinanziamento del bilancio per il 2024. Con riguardo all'ìnflazione, l'Svr ritiene che l'indicatore diminuirà dal 6,1 per cento di quest'anno al 2,6 per cento del prossimo. Tra il 2023 e il 2024, la disoccupazione dovrebbe invece rimanere invariata al 5,5% nel 2024. L'Svr non si aspetta alcun impulso alla crescita dal commercio estero perché la ripresa inaspettatamente lenta dell’economia globale, e della Cina in particolare, incide sulle esportazioni. Allo stesso tempo, il Consiglio degli esperti per l’analisi degli sviluppi macroeconomici tedesco lancia un avvertimento implicito alla Banca centrale europea (Bce), sostenendo che il rischio di un ulteriore aumento dell’inflazione non dovrebbe essere trascurato se la politica monetaria restrittiva dell'Eurotower non verrà mantenuta per un periodo di tempo sufficiente. Per l'area dell'euro, l'Svr prevede un declino del tasso di inflazione dal 5,6 per cento del 2023 al 2,9 per cento del 2024. La crescita dovrebbe aumentare dallo 0,6 all'1,1 per cento. (segue) (Geb)