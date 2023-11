Germania: rapporto Svr, scarsa crescita rischia di diventare permanente e aggravarsi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grimm ha esortato il governo federale a sostenere il cambiamento strutturale necessario per un maggiore potenziale di crescita: Secondo l'economista, “non basterà semplicemente aumentare il volume di lavoro, ad esempio attraverso l'immigrazione qualificata o una maggiore partecipazione delle donne”, perché “soltanto mediante forti investimenti è possibile aumentare il potenziale produttivo”. Come strumento per più investimenti e innovazione, l'Svr raccomanda di sviluppare e rafforzare i mercati dei capitali in Germania e in Europa. Oltre alle idee tradizionali sulla promozione del capitale di rischio, sull'ampliamento della previdenza a capitalizzazione o su una cassa pensione a gestione pubblica, gli economisti propongono iniziative non convenzionali. Per esempio, lo Stato potrebbe mettere a disposizione di bambini e giovani un capitale iniziale sotto forma di fondi di investimento affinché possano acquisire tempestivamente esperienza negli investimenti. In particolare, ai minori dai 6 ai 18 anni, lo Stato dovrebbe fornire 10 euro al mese sotto forma di quota del fondo. Il piano avrebbe un costo di circa 1,2 miliardi di euro all’anno. (Geb)