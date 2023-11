Russia: Putin approva decreto su scambio di beni russi congelati all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto in base al quale i capitali degli investitori stranieri bloccati nella Federazione Russa si possono scambiare per quelli russi congelati all'estero. Il documento corrispondente è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Come ha notato in precedenza il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov, ad oggi oltre 3,5 milioni di cittadini russi hanno beni bloccati per un valore di 1.500 miliardi di rubli (15,2 miliardi di euro). Le autorità russe propongono di iniziare a scambiarli con fondi che si accumulano sui conti di tipo C dei cittadini stranieri. Si tratta di conti destinati all'esecuzione di transazioni per l'acquisto e la vendita di valuta estera per rubli da parte di persone non residenti in Russia. (Rum)