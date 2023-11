Agricoltura: Cnh Industrial rafforza offerta trattori compatti ampliando accordi con Ls Tractor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnh Industrial annuncia l'intenzione di ampliare la partnership di lunga durata con Ls Tractor, la divisione trattori agricoli dell'Oem Ls Mtron. La lettera d'intenti e l'accordo di cooperazione tecnica sottoscritti – riferisce una nota – puntano a rafforzare l'attuale collaborazione con Ls Tractor e ad ampliare l'offerta di prodotti, e guadagnare quota di mercato, migliorando il posizionamento dell'azienda nel segmento dei trattori compatti. L'accordo definisce i termini, le condizioni finanziarie e industriali per la localizzazione della produzione di alcuni modelli di trattori compatti nel sito produttivo di Cnh a Greater Noida, India, e il sito produttivo di Ls Tractor in Corea del Sud. Ciò consentirà di accrescere le capacità produttive di Cnh, i componenti e la progettazione di Ls Tractor per velocizzare l'ingresso sul mercato e offrire nuove soluzioni ai clienti. Cnh prevede che l'ampliamento dell'offerta di trattori compatti costruiti presso lo stabilimento di Greater Noida consentirà all'azienda di raggiungere un mercato più vasto, sfruttando allo stesso tempo la forza e la competitività della propria base di fornitori indiani. Ls Tractor è l'attuale distributore commerciale del marchio New Holland Agriculture di Cnh in Corea del Sud e vanta una collaborazione di oltre quattro decenni con i nostri marchi storici. Alleanze strategiche come questa rafforzano la nostra capacità di offrire una scelta più ampia e soluzioni su misura in grado di soddisfare le esigenze specifiche dei clienti nel settore agricolo. (Com)