Lombardia: Romano (Pd), Regione taglia 12 milioni per il diritto allo studio universitario

- “Dopo il taglio del governo Meloni e le misure per il rientro dei cervelli Regione Lombardia taglia 12 milioni rispetto al 2023 e altri sei milioni nel 2025 per il diritto allo studio universitario che già non navigava in buone acque, visto che le risorse già non bastavano per soddisfare studentesse e studenti idonei". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Pd Paolo Romano in merito al documento di bilancio di previsione 2024 – 2026 che andrà al voto in aula consiliare il prossimo dicembre. “La Lombardia è una delle sei regioni che in Italia che non garantiscono il diritto allo studio – sottolinea il consigliere dem – e le università lombarde, che non dovrebbero mettere neanche un euro, solo l’anno scorso ne hanno stanziati quasi 40 milioni per permettere a studentesse e studenti di proseguire gli studi: senza questi fondi, oltre il 30 per cento degli aventi diritto non riceverebbe una borsa di studio”. “È inaccettabile che la Regione delle eccellenze sia ridotta in questo stato, mentre Regioni come l’Emilia-Romagna, che hanno la metà degli studenti, stanziano il doppio delle risorse” conclude Romano. (Com)