Giustizia: Sisto, riforma Nordio? Non siamo in ritardo

- La prescrizione? "I processi durano troppo, questa modifica deriva innanzitutto da una mediazione. La cosa più importante è che il processo sia al riparo dal processo mediatico". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Un giorno da pecora", il viceministro della Giustizia e senatore di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto. Siete in ritardo sulla riforma Nordio? "No, ora c'è la sessione di Bilancio ora - ha risposto l'esponente dell'esecutivo -. Poi abbiamo le riforme costituzionali: il premierato in prima fila e poi la separazione delle carriere, a seguire o comunque sfalsata. Abbiamo ancora quattro anni ancora per la separazione delle carriere". Quali tempi prevede? "Non va fatta insieme al premierato, possono camminare parallelamente - ha spiegato Sisto -. L'importante è che l'eventuale ed ipotetico referendum sul premierato non coincida con quello sulla separazione delle carriere". (Rin)