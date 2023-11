Fvg: assessore Ambiente, chiesti 200 milioni di euro per consorzio bonifica Cellina-Meduna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Friuli Venezia Giulia ha deliberato una richiesta di finanziamento per il consorzio di Bonifica Cellina-Meduna del valore di oltre 200 milioni di euro, nell'ambito del Piano nazionale invasi del ministero delle Infrastrutture e trasporti. Lo ha annunciato oggi l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, incontrando i sindaci del territorio nella sede della Regione a Pordenone. Circa cento milioni serviranno per lo sghiaiamento del lago di Barcis, 75 milioni saranno destinati alla realizzazione della galleria di collegamento fra i laghi di Ca' Selva e Ca' Zul in Val Tramontina, mentre oltre 15 milioni saranno utilizzati per le nuove condotte a nord del Cellina. "Si tratta di interventi che contribuiranno a mettere maggiormente in sicurezza il territorio e a garantire una gestione adeguata ed efficiente dei bacini montani", ha spiegato Scoccimarro. "Attraverso questo piano di investimenti l'amministrazione conferma il ruolo fondamentale dei consorzi di bonifica nella gestione del territorio, sia sul fronte della regimazione idraulica necessaria per l'irrigazione sia su quella della difesa del suolo", ha aggiunto.(Frt)