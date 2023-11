Medio oriente: Michel, Ue deve lavorare per pace nella regione, lavoreremo a conferenza internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia gli israeliani che i palestinesi hanno diritto a un domani pacifico e stabile. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, intervenuto nel corso della plenaria del Parlamento europeo di Bruxelles, in un dibattito sulle conclusioni dell'ultimo vertice europeo sulla crisi in Medio Oriente. "Dobbiamo avere una visione di ciò che verrà, una visione di come potrebbe essere il domani. E sono assolutamente convinto che dobbiamo lavorare con la prospettiva di una pace duratura nella regione. Ma siamo onesti, per anni sono stati fatti sforzi enormi per la sicurezza, ma non si è investito abbastanza nella pace. E ancor meno nella giustizia e nella riconciliazione. E questo approccio non ha funzionato", ha detto. "Pace significa sicurezza, ma la sicurezza non sempre significa pace. L'una senza l'altra alimenta solo maggiore instabilità sia per gli israeliani e per i palestinesi. L'Ue ha la responsabilità di aiutarli a progredire e a mettere in atto un piano per la sicurezza e un piano per la prosperità nella regione. E questo piano deve basarsi sulla soluzione dei due Stati. Un Israele sicuro e protetto e uno Stato palestinese indipendente", ha aggiunto. "I palestinesi hanno diritto a un futuro politico stabile, con un governo che abbia a cuore gli interessi del suo popolo e una visione per un futuro economico sostenibile. L'Autorità palestinese sarà la chiave di ogni futura soluzione politica. E noi, l'Ue, siamo il principale donatore dell'Autorità Palestinese. Dobbiamo continuare a sostenerla, perché sostenere un'Autorità palestinese credibile e legittima è un investimento per la pace e la sicurezza nella regione", ha poi proseguito Michel. "Abbiamo un ruolo da svolgere nella costruzione della pace nella regione, attraverso la nostra diplomazia, i nostri strumenti comuni di politica estera di sicurezza e il nostro ruolo di partner globale affidabile. L'Ue è nata dalle ceneri della guerra, un progetto di pace basato sulla riconciliazione, e in questi giorni bui di violenza e conflitti non è mai troppo presto per parlare di pace per essere ossessionati dalla pace. Lavoreremo con tutti coloro che credono nella pace e che vogliono collaborare per combattere il veleno dell'estremismo. Perché l'Ue è per sua natura un attore globale. Ci metteremo in prima linea, insieme ad altri, per organizzare il prima possibile una conferenza per la pace e la normalizzazione delle relazioni", ha concluso. (Beb)