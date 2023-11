Ue: Rotelli (Fd'I), massima allerta su direttiva regolamento imballaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Ambiente della Camera, "dopo aver approvato un documento a giugno con valutazioni critiche indirizzate al governo sulla proposta di regolamento sugli imballaggi, procederà ad un ulteriore ciclo di audizione con gli operatori della filiera della gestione dei rifiuti per approfondire le criticità del testo ad oggi in esame al Parlamento europeo prima della sua definitiva approvazione. Anche stavolta si tratta di difendere un modello italiano virtuoso come il nostro nella gestione dei rifiuti orientato al riciclo dei rifiuti e al loro utilizzo come beni in un'ottica di economia circolare da tentativi di riforma radicale senza un'adeguata valutazione di impatto". Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Ambiente di Montecitorio. (Rin)