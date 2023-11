Migranti: governo tedesco, valuteremo con urgenza possibilità di procedure asilo extra Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco valuterà “con urgenza” la possibilità di svolgere le procedure di asilo in Paesi che non sono membri dell'Ue. È quanto comunicato dalla viceportavoce dell'esecutivo federale, Christiane Hoffmann. Con riferimento all'accordo tra Italia e Albania per la gestione della questione migratoria, la funzionaria ha osservato di non voler commentare “un modello specifico”. Intanto, il governo tedesco è consapevole del fatto che esistono “ostacoli giuridici e questioni pratiche”. A sua volta, il portavoce del ministero dell'Interno, Mehmet Ata, ha sottolineato la “complessità” di elaborare le richieste d di asilo al di fuori dell'Ue. Ata ha aggiunto che “è necessario soppesare i fatti” e che “il rispetto del diritto europeo e internazionale applicabile è ovviamente molto importante per il governo federale”. (Geb)