Migranti: D'Attis (FI), Tajani da mesi al lavoro per consolidare rapporti con Albania

- "È da tempo che il vicepremier Antonio Tajani, assieme al presidente Meloni, tesse con autorevolezza e lungimiranza la trama diplomatica con l'Albania e con tutti i Paesi del Corridoio paneuropeo VIII. Un'attività frutto di uno sguardo rivolto al futuro, che oggi è presente, e che ha concorso con successo a porre le basi per la firma dell'accordo odierno con l'Albania. Giova ricordare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che su iniziativa del titolare della Farnesina si è tenuto, nei mesi scorsi, un incontro importantissimo a Brindisi per consolidare i rapporti tra Italia e Albania, Bulgaria e Macedonia del Nord. Sono stati posti, così, i primi mattoni di una virtuosa piattaforma di dialogo e di cooperazione economica tra i Paesi della regione. Perciò, ritenere l'on Tajani estraneo all'accordo odierno è semplicemente mistificatorio e surreale". Lo afferma, in una nota, il commissario regionale di Forza Italia in Puglia, l'onorevole Mauro D'Attis. (Com)