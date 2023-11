Migranti: Serracchiani (Pd), stupisce che Nordio chieda silenzio magistrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- "Apprendiamo con stupore che il ministro Nordio si augura che i magistrati italiani non facciano il loro mestiere. Detto dal ministro della Giustizia sorprende non poco. E' un invito a non disturbare il manovratore?". Lo dichiara la deputata democratica, Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd, in merito a quanto affermato dal ministro Nordio a proposito del Protocollo sottoscritto dal governo italiano con l'Albania per la gestione dei migranti. (Rin)