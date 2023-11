Monza: "Monza all'opera" su progetti di rigenerazione urbana, 11 milioni alla nuova scuola Bellani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' una "Monza all'opera" quella descritta oggi dal Sindaco Paolo Pilotto e dall'Assessore ai Lavori Pubblici Marco Lamperti, che hanno fatto il punto sui cantieri avviati, che contribuiranno a ridisegnare il volto "pubblico" della città. "Si tratta di lavori che da tempo attendevano di passare dalla carta al cantiere – spiega il Sindaco Paolo Pilotto – Una risposta concreta alla richiesta di cura e di attenzione che gli edifici pubblici meritano, a partire dalle strutture scolastiche che rappresentano la metà del patrimonio immobiliare del Comune, fino a quelli dedicati allo sport e all'accoglienza dei più fragili. Il filo che collega questi cantieri è la costruzione di un'armonia all'interno della città e del miglioramento della sua vivibilità, anche attraverso la bellezza e il recupero del patrimonio storico". La nuova scuola Bellani in via Foscolo. Tra i lavori attesi da tempo per mancanza di finanziamenti o per impedimenti burocratici spicca la riqualificazione della scuola secondaria di primo grado Bellani di via Ugo Foscolo. Il Comune finanzierà l'opera con fondi propri, quasi 11 milioni di euro, per realizzare un progetto innovativo e aperto all'intero quartiere che si estende su una superficie di 3900 mq comprensivi di cui un'area sportiva da 900 mq, una biblioteca e un'agorà, spazi polivalenti e un collegamento funzionale al vicino oratorio. L'area individuata è attigua a quella dell'attuale scuola e i lavori verranno effettuati senza la necessità di trasferire gli studenti in altri plessi, ma modulando le fasi di avanzamento del cantiere che probabilmente potrà essere avviato nel 2025. La scuola è dimensionata per 21 aule, 6 laboratori e 6 aule speciali. "Per la nuova Bellani abbiamo scelto di realizzare una struttura ad alto rendimento energetico - aggiunge l'Assessore ai Lavori Pubblici Marco Lamperti – Verrà realizzata con pannelli in legno lamellare e con ampi spazi luminosi: il mix di interventi ci consentirà di beneficiare di una scuola quasi ad emissione zero". (segue) (Com)