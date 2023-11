Monza: "Monza all'opera" su progetti di rigenerazione urbana, 11 milioni alla nuova scuola Bellani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finanziato da Regione Lombardia e dal Comune di Monza per circa 8 milioni di euro, l'intervento avviato durante i mesi estivi prosegue secondo il cronoprogramma. Dopo la pulizia e la predisposizione del cantiere sono in corso le demolizioni che interessano prevalentemente gli spazi interni, mentre si è già conclusa la bonifica degli impianti e la demolizione dei controsoffitti al primo piano. Sono ora evidenti, al primo piano, le strutture lignee della copertura originaria che la Soprintendenza ha chiesto di recuperare, così come i solai lignei esistenti. Proseguono, inoltre, le demolizioni delle murature non portanti al piano terra con la rimozione degli intonaci, lavorazione propedeutica all'esecuzione degli intonaci armati. I lavori proseguiranno con le opere speciali di fondazione che daranno avvio al capitolo strutturale dei lavori. Saranno tutte coinvolte nel progetto finanziato dal PNRR "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile" le Scuole Nazario Sauro, Zara, Omero e Pertini nel quartiere San Rocco. Oltre agli interventi di riqualificazione edilizia previsti, basati sull'efficientamento energetico e sul miglioramento delle prestazioni sismiche, il progetto complessivo mira allo sviluppo di una vera e propria comunità educante e dunque di un'integrazione sempre più concreta tra le attività didattiche classiche e la condivisione di sapere, spazi e valori anche nei luoghi più tipici del quartiere grazie al coinvolgimento della comunità e alla realizzazione di spazi aperti e una rete di naturalità diffusa. (segue) (Com)