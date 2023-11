Monza: "Monza all'opera" su progetti di rigenerazione urbana, 11 milioni alla nuova scuola Bellani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre un milione di euro ottenuto dai finanziamenti PNRR serviranno a realizzare la stazione di posta in via Borgazzi 37: il progetto, che parte dall'esperienza pluriennale dello Spazio 37, è volto a svilupparne le potenzialità per proporre progetti di accoglienza allargati ed evoluti, aperti tutto l'anno. Il nuovo edificio, anch'esso in legno lamellare, si svilupperà su due piani fuori terra e su una superficie complessiva di 375 mq: al primo piano saranno collocati i 28 posti letto, mentre a piano terra sarà realizzata un'area per la cura della persona, un'infermeria, una lavanderia, il refettorio e gli spazi annessi, guardaroba e depositi, reception e uffici occupati da un apposito staff in grado di attivare progetti in materia di tutela della salute e dei diritti, oltre al necessario orientamento inclusivo. L'appalto integrato prevede 2 mesi per la progettazione esecutiva e 12 mesi per il completamento delle opere. Serviranno 150 giorni per completare i lavori di adeguamento dell'asilo notturno: il progetto esecutivo già approvato, per lavori pari a 310 mila euro, prevede di innalzare l'ospitalità dagli attuali 25 posti letto a 36 complessivi. Grazie alle nuove opere edili ed impiantistiche sarà possibile usufruire meglio degli spazi a disposizione, per una superficie complessiva di 1180 mq. Il Sindaco ha ricordato inoltre i lavori di restauro delle facciate del palazzo comunale attualmente in corso e il progetto di valorizzazione e tutela del monumento ai caduti in piazza Trento e Trieste, per il quale a breve, dopo le adeguate verifiche con Sovrintendenza, inizieranno le necessarie piantumazioni. E' in corso, inoltre, la valutazione di un ulteriore sviluppo del progetto illuminotecnico per la piazza centrale, nella sua globalità. Sul fronte degli impianti sportivi la nuova copertura della Forti e Liberi in viale Cesare Battisti ha garantito dopo anni la risoluzione totale dei problemi connessi alla presenza di amianto. Sono inoltre in corso i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche sulle tribune, nel palazzetto, negli spogliatoi e per l'ingresso ai servizi. Sull'area Chiolo-Pioltelli a giorni sarà concluso il progetto esecutivo per il completo rifacimento della pista di atletica, dei campi da calcio e di rugby e degli spogliatoi. L'importo dei lavori ammonta a 2,8 milioni di euro. (Com)