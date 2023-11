Decreto Caivano: Russo (FI), votiamo sì perché restituisce una speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Caivano "riguarda non soltanto un Comune di 36 mila abitanti o l'area adiacente, ma interessa tutto il Paese. Si rivolge alle bambine e i bambini, che non sono soltanto oggi i nostri figli o nipoti, ma che - non dimentichiamolo - tra dieci e più anni saranno padri e madri a loro volta". Lo ha detto Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali alla Camera, intervenendo in Aula a Montecitorio in dichiarazione di voto sul decreto Caivano. "I sedici articoli - ha proseguito il parlamentare - sono stati scritti sulla scorta di quel fallimento totale che è passato alle cronache come stupro di Caivano, ma che era di più e peggio, il fallimento di un sistema che è apparso come un patchwork tra degrado delle periferie, abbandono scolastico, disagio sociale e culturale, un quadro dove di solido resisteva solo il controllo della criminalità organizzata. Di sicuro il Paese ha battuto un colpo e lo ha fatto con prontezza. Di fronte a questo incattivimento il governo è andato fisicamente a Caivano e poi è tornato a riprendere il controllo attraverso le forze di Polizia. Bisogna riprendere il controllo di tutto il territorio, riconquistare le periferie, valorizzando il buono che c'è, che si trova anche lì, come ovunque. Non si governa con la sola repressione, ma bisogna lavorare sulla cultura della prevenzione", ed "evitare che i giovani si allontanino dalla legalità. Non lo facciamo per punire, ma per salvare questi bambini fintanto che siamo in tempo. Voteremo sì a questo provvedimento - ha concluso Russo - perché finalmente restituisce una speranza". (Rin)