Piemonte: al via la seconda edizione di Luxury design, le imprese del territorio incontrano i brand esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento che fa incontrare l'eccellenza imprenditoriale Piemontese con i brand stranieri giunge alla seconda edizione. Oggi e domani a Venaria Reale ci sarà 'Experience Piemonte Luxury Design Wellness Taste' con la presenza di 88 imprese del territorio e 83 operatori esteri tra cui rappresentanti di brand multinazionali come Carolina Herrera e il Gruppo Darwish. Nell'arco delle due giornate si svolgeranno oltre 750 b2b. "il Piemonte investe sulle proprie eccellenze in modo concreto e con diverse iniziative - ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio -. Qui c'è un esempio delle grandi potenzialità delle nostre aziende e della capacità e dell'ingegno dei nostri imprenditori, proposti a quasi 100 buyers di tutto il mondo, la cui presenza è motivo di orgoglio, ma soprattutto di economia, di ricchezza e di posti di lavoro in un settore così importante come quello del lusso. La differenza - ha aggiunto - la fanno sempre le persone, che in questi settori mettono la loro capacità artistica e di invenzione. Non è pertanto un caso che i più grandi brand del lusso abbiano scelto di essere in Piemonte, ma lo hanno fatto perché ci sono tante eccellenze", ha concluso. (Rpi)