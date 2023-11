I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: la moneta nazionale come "escremento", Milei denunciato all'ordine economisti - Il candidato ultra liberista alla presidenza dell'Argentina, Javier Milei, è stato denunciato presso il Consiglio professionale delle scienze economiche (Cpce) per alcune dichiarazioni rese sul valore del "peso". Al leader de La libertà avanza (Lla), riferisce il quotidiano "Ambito", viene imputata l'equiparazione tra la valuta nazionale e un escremento. Parole che avrebbero violato tre articoli del codice etico, causando danni "visibili e quantificabili" all'economia nazionale. La denuncia, che povrebbe comunque avere effetti limitati solo all'esercizio della professione, si unisce ad altre depositate presso la giustizia ordinaria e a censure ricevute da alcune organizzazioni di settore, come l'associazione delle banche. Al tribunale etico viene sottoposto, in forma "esemplificativa", il passaggio di un'intervista concessa alla vigilia del primo turno delle presidenziali, il 22 ottobre. (segue) (Res)