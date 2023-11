Medio Oriente: Sanchez, costernato per morte di Ivan Illaramendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo uscente, Pedro Sanchez, si è detto "costernato" per la morte del connazionale Ivan Illarramendi, scomparso dal 7 ottobre scorso durante l'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. "Desidero trasmettere il mio affetto e le mie sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Il governo spagnolo ribadisce la sua condanna degli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre", ha affermato il premier in un messaggio su X. "Dobbiamo lavorare per raggiungere una pace giusta e duratura in Medio Oriente", ha concluso il leader socialista. (Spm)