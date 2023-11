Infrastrutture: Salvini, su A14 chiesto ridurre al minimo impatto cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo chiesto al concessionario di ridurre al minimo l'impatto dei lavori, anche per evitare incidenti mortali per il cambio di corsia e per l'accesso in galleria: chi percorre quella strada non può aspettare due anni”. A dirlo è stato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sullo stato dell'arte delle opere di ammodernamento dell'autostrada A14 nella tratta compresa tra le regioni Abruzzo e Marche. "L’ammodernamento della A14, e su tutto l'arco autostradale italiano, rappresenta una priorità inderogabile per la mobilità dei cittadini e per me come ministro” visto che c’è la necessita “di recuperare in un anno circa 10 anni di tempo passato” senza interventi, ha concluso Salvini. (Rin)