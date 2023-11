Covid: Lisei (Fd'I), vigliacco chi imponeva restrizioni e poi scappava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scopo di questa Commissione è fare chiarezza, dando risposte all'Italia e agli italiani. Qualcuno l'ha definita un atto di vigliaccheria, ma i vigliacchi sono quelli che scappano, e non mi sembra sia questa maggioranza ad essere scappata dalle proprie responsabilità quando imponeva restrizioni agli italiani attraverso conferenze stampa a reti unificate. Assumetevi dunque le responsabilità delle vostre azioni". Lo ha dichiarato in Aula, durante la discussione sull'istituzione della Commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid, il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Lisei. "Avete finalmente il coraggio di dare risposte che in quel periodo non avete dato? Allora assumetevi la responsabilità di spiegarci perché avete detto no al piano pandemico, perché non avete aggiornato quello esistente, perché non ci avete spiegato cos'è accaduto con i Centri Primule, con l'App Immuni, o quando partivano milioni di mascherine per la Cina quando servivano in Italia, quando non rispondevate alle interrogazioni e agli accessi degli atti. Spiegate anche - ha proseguito - perché si è voluto nascondere che i vaccini hanno effetti avversi. Qualcuno ha paura di parlare di questi temi. Noi no".(Rin)