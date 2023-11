Patto stabilità: Gentiloni, il tempo per l'accordo non è illimitato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tempo per l'accordo per la riforma del Patto di stabilità non è illimitato. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo alla riunione dell'Eurogruppo di Bruxelles. "Penso che la presidenza spagnola stia facendo un ottimo lavoro sul Patto di stabilità", ha detto Gentiloni, sottolineando come la Spagna stia producendo documenti per la ricerca di un accordo "con una frequenza importante e significativa". "Abbiamo adesso in circolazione una nuova ipotesi di accordo. Quello che è importante è che mi sembra che i diversi Paesi si stiano confrontando avendo come base la proposta della Commissione e grazie all'impulso che viene dalla presidenza spagnola", ha proseguito il commissario europeo. "Aggiungo, sottolineandolo, che il tempo non è illimitato. Le posizioni di ciascun Paese sono perfettamente legittime, ma c'è un calendario che ci impone di fare un passo in avanti domani e di concludere l'intesa quest'anno", ha affermato Gentiloni. (Beb)