Giustizia: Nordio, lentezza processo penale intollerabile, progetto riforma codice nei prossimi mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La lentezza del processo penale è intollerabile. E’ una delle nostre priorità e stiamo intervenendo con dei correttivi sul cosiddetto decreto Cartabia ma soprattutto abbiamo istituito una commissione che entro i prossimi sei mesi provvederà” ad elaborare “un nuovo progetto di codice di procedura penale”. Lo ha rimarcato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative per una riforma del processo penale che riduca i tempi di definizione del foro di competenza e di esercizio dell'azione penale. Il codice di procedura penale che “non può essere ritoccato a mattone per mattone ma deve essere rifatto secondo criteri di sistematicità”, ha aggiunto il ministro. (Rin)