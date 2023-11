Sardegna: Consiglio regionale approva all'unanimità legge su comparto ippico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale ha dato il via libera all'unanimità alla legge sul riordino del comparto ippico ed equestre dell'Isola. "Una legge che per troppo tempo è stata chiusa in un cassetto che meritava di essere approvata e che creerà grandi benefici socio, economici, turistici e culturali per l’intera Sardegna - ha commentato il presidente dell'assemblea sarda - Ringrazio l'intero Consiglio , la commissione competente, maggioranza e opposizione per il grande lavoro svolto e per la grande concertazione portata avanti con i territori. Un provvedimento che la nostra isola attendeva da tempo e che sarà un ulteriore volano per lo sviluppo della nostra terra". (Rsc)